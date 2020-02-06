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вчера 19:27
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вчера 19:16
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Первый номер автомашины с пометкой «18-й регион» зарегистрировали в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Первый временный номер с пометкой «18-й регион» получил 47-летний житель города Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В специализированном ЦОНе города Караганды первый временный номер на свою машину, привезенную из России, получил 47-летний Александр Подшибякин.
«Автомашина Toyota Rav 4, 2019 года выпуска, объем двигателя 2,0 куб. см. Мужчина оплатил госпошлину за ГРНЗ, СРТС и за первоначальную регистрацию», - сообщили в ДП Карагандинской области.
Напомним, 27 января первый заместитель внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал на брифинге в СЦК о правилах регистрации ввозимых из ЕАЭС автомобилей. Согласно данным правилам для таких автомобилей в Казахстане ввели новый код региона – 18. «Жёлтыми номерами и 18-м регионом в МВД хотят выделить подобные авто из общей массы автомобилей, чтобы визуально контролировать и вести учёт.
По его словам, новые номера и техпаспорт выдаются всем, кто ввёз машины в Казахстан до 1 февраля 2021 года. Они будут считаться действительными до 1 марта 2021 года.
Для временной регистрации необходимо предоставить следующие документы: удостоверение личности; прежние государственные или транзитные номерные знаки; свидетельство о регистрации; документы, подтверждающие право собственности; квитанцию об оплате за первичную регистрацию, пошлины за изготовление госномера и пошлины за изготовление техпаспорта.
Стоить отметить, что с 1 по 4 февраля за консультацией о временной регистрации в спецЦОНы и ЦОНы Карагандинской области обратились 136 автовладельцев. Из них 99 автомашины были привезены из Российской Федерации, 27 - из Республики Армении, 10 машин - из Кыргызстана и один - из Беларуси.
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