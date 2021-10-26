Первый национальный спутниковый телеканал празднует день рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Канал Qazaq TV впервые начал свое телевизионное вещание 25 октября 2002 года под названием Caspionet. На сегодня Qazaq TV — это имиджевый канал о стране, демонстрирующий Казахстан в современных реалиях. В эфире канала — главные события из общественной и культурной жизни страны. Также контент составляют проекты, посвящённые истории, традициям, природе и выдающимся личностям Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Международное вещание канала представлено круглосуточным эфиром c возможностью выбора необходимой звуковой дорожки на казахском, английском, русском, узбекском, а также на киргизском языках.

В 2020 году телеканал Qazaq TV полностью завершил процессы перехода со стандартов вещания SD на HD посредством спутников Galaxy 19, Hotbird 13, MeaSat. Охват спутникового вещания телеканала Qazaq TV в формате HD на казахском, английском, русском, кыргызском и узбекском языках составляет более 120 стран мира , включая страны Северной и Центральной Америки, Западной и Восточной Европы, Австралии и Океании, Северной Африки, Ближнего Востока, Азии и Южного Кавказа. C 2019 года, благодаря выводу сигнала на спутниковую платформу Yamal 401, Канал стал доступен и в кабельных сетях операторов платного телевидения РФ в стандарте HD.

Официальный сайт телеканала: https://qazaqtv.com/

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