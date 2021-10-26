Первый национальный спутниковый телеканал празднует день рождения
Международное вещание канала представлено круглосуточным эфиром c возможностью выбора необходимой звуковой дорожки на казахском, английском, русском, узбекском, а также на киргизском языках.
В 2020 году телеканал Qazaq TV полностью завершил процессы перехода со стандартов вещания SD на HD посредством спутников Galaxy 19, Hotbird 13, MeaSat. Охват спутникового вещания телеканала Qazaq TV в формате HD на казахском, английском, русском, кыргызском и узбекском языках составляет более 120 стран мира , включая страны Северной и Центральной Америки, Западной и Восточной Европы, Австралии и Океании, Северной Африки, Ближнего Востока, Азии и Южного Кавказа. C 2019 года, благодаря выводу сигнала на спутниковую платформу Yamal 401, Канал стал доступен и в кабельных сетях операторов платного телевидения РФ в стандарте HD.
Официальный сайт телеканала: https://qazaqtv.com/
Страница в Instagram: Qazaqtv_kz