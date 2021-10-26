РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:27, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Первый национальный спутниковый телеканал празднует день рождения

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Канал Qazaq TV впервые начал свое телевизионное вещание 25 октября 2002 года под названием Caspionet. На сегодня Qazaq TV — это имиджевый канал о стране, демонстрирующий Казахстан в современных реалиях. В эфире канала — главные события из общественной и культурной жизни страны. Также контент составляют проекты, посвящённые истории, традициям, природе и выдающимся личностям Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Международное вещание канала представлено круглосуточным эфиром c возможностью выбора необходимой звуковой дорожки на казахском, английском, русском, узбекском, а также на киргизском языках.

    В 2020 году телеканал Qazaq TV полностью завершил процессы перехода со стандартов вещания SD на HD посредством спутников Galaxy 19, Hotbird 13, MeaSat. Охват спутникового вещания телеканала Qazaq TV в формате HD на казахском, английском, русском, кыргызском и узбекском языках составляет более 120 стран мира , включая страны Северной и Центральной Америки, Западной и Восточной Европы, Австралии и Океании, Северной Африки, Ближнего Востока, Азии и Южного Кавказа. C 2019 года, благодаря выводу сигнала на спутниковую платформу Yamal 401, Канал стал доступен и в кабельных сетях операторов платного телевидения РФ в стандарте HD.

    Официальный сайт телеканала: https://qazaqtv.com/

    Страница в Instagram: Qazaqtv_kz


    Теги:
    Официально СМИ
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!