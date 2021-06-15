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    15:52, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Первый Национальный чемпионат по велоспорту среди паралимпийцев проходит в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проходят соревнования по велоспорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта, с 14 по 20 июня пройдут четыре соревнования по велосипедному спорту на шоссе: Национальный чемпионат Республики Казахстан (мужчины, женщины), Молодежные игры-2021 (юниоры, юниорки), чемпионат РК в командной эстафете (мужчины, женщины) и Национальный чемпионат РК среди паралимпийцев.

    В первый день командную гонку с раздельным стартом проехали юниоры, затем в парно-командной гонке - юниорки. Следом за ними выступили паравелосипедисты в индивидуальной гонке с раздельным стартом. В управлении отметили, что это первый в истории Национальный чемпионат по велоспорту среди паралимпийцев.

    В командной гонке на 40 км первыми стали велосипедисты из Алматинской области, вторыми и третьими – из Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

    В парно-командной гонке среди юниорок на 25 км призовые места распределились следующим образом: Елена Мандракова, Нина Зайцева из Нур-Султана – на первом, Бота Батырбекова, Виолетта Казакова из Алматинской области – на втором и Карина Абдрахманова, Нина Штро из Карагандинской области – на третьем.



    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область
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