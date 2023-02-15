Первый министр Шотландии подала в отставку

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Первый министр Шотландии Никола Стерджен подала в отставку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

52-летняя Стерджен, которая занимала пост первого министра Шотландии с ноября 2014 года и одновременно является лидером Шотландской национальной партии, объявила о своей отставке в среду в ходе пресс-конференции в Эдинбурге.

Она заявила, что останется на своем посту до тех пор, пока не будет избран новый лидер.

По ее словам, это решение не было реакцией на сиюминутные проблемы, а стало результатом более глубокой и долгосрочной оценки.

«Я твердо верю в то, что мой преемник приведет Шотландию к независимости», - заявила Никола Стерджен.

В последнее время Никола Стерджен пережила ряд политических неудач, включая отклонение Верховным судом Великобритании планов по проведению нового референдума о независимости Шотландии и критику однопартийцев за недостаточно жесткую позицию по отношению к Лондону в связи с этим.

Согласно опросам общественного мнения, поддержка шотландской независимости превысила 50 % после отказа Верховного суда Великобритании, однако с тех пор снизилась до 44 %.

Фото: PA MEDIA