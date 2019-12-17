Первый Международный фестиваль кукольных театров проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Первый Международный фестиваль кукольных театров «Кукляндия» проходит в карагандинском театре музыкальной комедии. На мероприятие приехали труппы театров из Алматы, Актобе, Омска, Парижа и Сан-Паулу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 15 по 17 декабря 2019 года в Караганде проходит международный фестиваль «Кукляндия». Постановки играют на сценах кукольного театра «Буратино» и залах КАТМК.

В день открытия фестиваля, 15 декабря, зрителям показали карагандинские спектакли «Волк и козлята», «Гуси-лебеди», французский «Снеговик, который хотел встретиться с Солнцем», а вечером состоялась премьера музыкальной комедии «Интриги любви». Второй день фестиваля посвятили спектаклям «Время играть» (Омск), «Куклы-шоу» (Алматы), «Порономинаре – посланник богов» (Бразилия), «Чудо-зонтик» (Актобе). Также в театре состоялся мастер-класс «Особенности французского кукольного театра» Мишеля Розенмана из театра «XZART».





«Раньше не было школ для кукольников во Франции – лишь в 1990-х и 2000-х государство стало помогать, начали открываться школы. Наш театр работает с куклами разного размера, и, конечно, у нас преобладает репертуар для детей. Но если для них ставят сказки, для взрослых это могут быть даже просто визуальные представления без текста, да и в таком случае мы часто работаем с материалом современных авторов», - говорит Мишель Розенман.

Сегодня карагандинские зрители увидели спектакль театра «O que de que» Родриго Андраде «Порономинаре – посланник богов». Поставлен он основе мифов и традиций индейского племени. Также Родриго Андраде проведет мастер-класс по кукловождению. Надо отметить, подобные мастер-классы он начал проводить только в этом году. Раньше он изучал взаимодействие сценического движения и пластики.





«У кукольного театра нет особой популярности в Бразилии. Поскольку у нас нет школ для обучения артистов и нет господдержки, театры существуют на собственные средства, и развиваемся все мы по-разному. В наших спектаклях задействуются пальчиковые куклы, мы много работаем над интеграцией движения артиста и его куклы – это важно, ведь говорят, что кукла – это продолжение актера, и наоборот. Одна из моих педагогов даже работала на эту тему с физиотерапевтом», - поделился Родриго Андраде.





Завершающим спектаклем фестиваля была французская сказка «Снеговик, который хотел встретиться с Солнцем» (Франция) – уже в театре «Буратино». Постановка шла на французском языке.