Первый матч Лиги Европы: «Астана» встретится с «Лудогорцем»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня «Астана» проведет первый матч в Лиге Европы. В третьем отборочном раунде соперником чемпиона Казахстана будет болгарский «Лудогорец», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Спорт Шредингера.



«Лудогорец» основан в 2000 году. В 2011-м клуб впервые вышел в высший дивизион и сразу же стал чемпионом, не отдавая титул больше никому - 12 подряд чемпионств. Такому доминированию клуб обязан владельцу - бизнесмену Кириллу Домучиеву (состояние - $2,2 миллиарда).

«Лудогорец» играл в групповом раунде Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах, а в группе Лиги Европы провел шесть сезонов и доходил до 1/8 финала в 2014-м. В прошлом сезоне болгарский клуб остановился в шаге от группы Лиги конференций, а в этом вылетел во втором раунде ЛЧ от словенской «Олимпии» (1:1, 1:2).

Матч «Астана» - «Лудогорец» стартует в 20:00. Посмотреть его можно будет в прямом эфире Qazsport.

Победитель пары «Астана» - «Лудогорец» гарантирует себе как минимум группу Лиги конференций и сыграет с нидерландским «Аяксом» за выход в группу Лиги Европы

Проигравший в паре «Астана» - «Лудогорец» сыграет за выход в группу Лиги конференций - с победителем пары «Партизани» (Албания) - «Валмиера» (Латвия)