Первый квартал создает задел на весь год – в Таразе обсудили результаты работы региона

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Итоги социально-экономического развития за первые два месяца 2021 года обсудили на совещании под руководством главы региона Бердибека Сапарбаева.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, ранее Бердибек Сапарбаев дал поручение завершить первый квартал с результатами выше прошлогодних и не ниже среднереспубликанских показателей. На сегодняшний день еще нет полных статистических данных, но в последний день марта уже можно делать какие-то прогнозы и оценить обстановку в целом по кварталу.

Общую ситуацию обрисовал заместитель акима области Талгат Мамаев. Согласно его осторожным прогнозам, все намеченные показатели будут достигнуты, кроме торговли. Ожидается, что рост промышленности составит 104,5%, сельского хозяйства – 102%. При этом он отметил, что для аграрного сектора поставлена новая планка – 103,5%. Аким области поддержал данную инициативу.

Инвестиции в основной капитал прибавят 17,1%, строительство – 2,8%, жилищное строительство – 1%. Торговый оборот, по всей видимости, сделает шаг назад и составит 96% от объемов первого квартала прошлого года.

План по доходам областного бюджета уже исполнен на 116,7%, освоение пока на уровне 97,4%. По итогам квартала данная цифра возрастет до 99,8%. Могут «подвиснуть» 115 миллионов тенге, в том числе по управлениям строительства и образования. План по налогам выполнен на 120,3%.

Глава региона заслушал отчеты каждого акима района по тем позициям, выполнение которых вызывает обоснованные опасения.

Заместитель акима Байзакского района Болат Сагынбеков отрапортовал, что квартал закончат в плюсе, объем строительства составит 106,5%.

По словам руководителя Жамбылского района Сакена Арубаева, объем привлеченных инвестиций превысит 2,8 миллиарда тенге, уровень освоения бюджета будет на отметке 99,9%.

Руководители остальных районов пообещали, что первый квартал завершат не хуже прошлогоднего. По поводу роста розничной торговли сомнения высказали акимы Тараза Ержан Жилкибаев и Шуского района Нуржан Календеров.

Неважные показатели в Сарысуском районе. Несмотря на то, что аким здесь новый, Бердибек Сапарбаев спрашивает с Марата Султангалиева в полной мере, времени на «раскачку» никто не даст. На слова Марата Султангалиева о том, что план жилищного строительства будет выполнен по итогам года, глава региона резонно заметил, что сейчас речь идет об итогах первого квартала. Работа должна вестись планомерно в течение года, тогда и результат будет.

По словам заместителя акима области Алмаса Мадиева, неплохой темп набрали такие гиганты местной промышленности, как ТОО «Казфосфат», Таразский металлургический и сахарный заводы. Доля МСБ должна достигнуть 23 - 24%, а долги по зарплате полностью ликвидируют.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков сообщил, что выделено 1 430 грантов, выдача микрокредитов только началась. Набирает популярность портал социальных услуг, бюджетная комиссия рассматривает вопрос приобретения дополнительных двух машин инватакси.

«Всем акимам и руководителям управлений необходимо тесно работать с органами статистики и казначейством. Тщательно сверить показатели первого квартала, чтобы мы имели достоверную картину развития области. Заместители акима области должны усилить контроль за курируемыми отраслями», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.