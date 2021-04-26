Первый кубок РК по киберспорту  прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане, во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова, завершился первый Кубок Республики Казахстан по киберспорту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В сложнейших битвах LAN-финала лучшими в своих дисциплинах стали: по Counter-Strike - Global Offensive - ON/gaming; по Dota 2 – Azimut; по FIFA 21 - Акназар aka_nolito Бексеитов; по eFootball PES 21 - Кабир Kake084 Добай.

Турнир входил в единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий по киберспорту на 2021 год. Помимо призового фонда в 1 500 000 тенге и титула чемпиона, призерам турнира по всем киберспортивным дисциплинам будут присуждены звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта Республики Казахстан.

Отметим, мероприятие было обеспечено строгим соблюдением требований санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер согласно постановлению главного государственного санитарного врача Нур-Султана.