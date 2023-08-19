Первый Кубок мира по көк-бору- 2023 проходит на Иссык-Куле

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – В Чолпон-Ате на побережье Иссык-Куля с 13 по 20 августа проходит первый межклубный Кубок мира по көк-бору-2023, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



В международном турнире на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района Иссык-кульской области принимают участие сборные команды из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Турции, Монголии, США, России. Казахстан представляют 6 клубов: «Астана», «Караганда», «Жетысу», «Шымкент» и «Туркестан», а также команда ветеранов спорта РК.

Спортивное мероприятие проходит в трех форматах, в котором принимают участие 12 клубов из восьми стран. В первом состязаются команды высшей лиги из Казахстана - «Караганда», «Жетысу», «Шымкент» и Туркестан», из Кыргызстана - «Сары-Узень», «Достук», «Ынтымак», «Мурас».

Во втором формате соревнования проходят среди 12 клубов из разных стран мира. В третьем формате состоится товарищеский матч ветеранов спорта Казахстана старше 45 лет и «синих волков» из Кыргызстана.

По данным организаторов мероприятия, турнирное положение по результатам пяти дней матчей выглядит следующим образом:

Первый день:

- «Алтай» (Россия) – «Екатеринбург» (Россия) - 5:0;

- «Жаштык» (Кыргызстан) – «Альянс-Алтын» (Кыргызстан) – 3:2;

- «Ынтымак» (Кыргызстан) – «Сары-Озен» (Кыргызстан) – 5:1.

Второй день:

- «Караганда» (Казахстан) – «Екатеринбург» (Россия) - 2:0;

- «Альянс-Алтын» (Кыргызстан) – «Ийгилик» (Кыргызстан) – 5:4;

- «Достук» (Кыргызстан) – «Мурас» (Кыргызстан) - 7:4;

- «Красноярск» (Россия) – «Москва» (Россия) - 6:2;

- «Узбекистан» (Узбекистан) – «Алтай» (Россия) - 8:1.

Третий день:

- «Алтай» (Россия) – «Караганда» (Казахстан) – 3-1;

- «Жаштык» (Кыргызстан) – «Ийгилик» (Кыргызстан) – 2:1;

- «Астана» (Казахстан) – «Жетысу» (Казахстан) – 8:0;

- «Новосибирск» (Россия) – «Москва» (Россия) – 7:4;

- «США» (США) – «Алтай 2» (Россия) – 10:8.

Четвертый день:

- «Узбекистан» (Узбекистан) - «США» (США) - 7:1.

Пятый день:

- «Жаштык» (Кыргызстан) – «Алтай» (Россия) – 10:4;

- «Красноярск» (Россия) – «Узбекистан» (Узбекистан) – 4:1.

Көк-бору является древней, популярной конной-спортивной игрой среди казахов, кыргызов, алтайцев, башкир, узбеков и других народов Азии. Игра очень эмоциональная, зрелище захватывающее. Участники верхом на конях борются за тушу козла, которую завладев, необходимо удержать от захвата соперниками и забросить в «тайказан» команды противника.

В этом году на состязаниях действуют новые правила, согласно которым число судей в игре увеличилось до пяти. Длительность одного тайма сократилась до 15 минут (раньше 20 минут). После того, как туша упала в «тайказан», игрок должен находиться верхом внутри поля.

Подобные турниры, по информации организаторов, будут проводиться в Чолпон-Ате каждые два года. Церемония закрытия и вручение призов победителям состоится 20 августа.