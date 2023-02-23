Первый Кубок Казахстана по теннису на колясках пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 17 по 19 марта 2023 года в Алматы состоится Кубок Казахстана по теннису на колясках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В турнире примут участие более 40 спортсменов из Актау, Актобе, Алматы, Астаны, Караганды и Уральска.

В рамках подготовки к первому Кубку Казахстана с 6 по 16 марта там же в Алматы состоятся учебно-тренировочные сборы, которые будут направлены на повышение мастерства.

По результатам соревнования определятся спортсмены, которые уже в июне этого года будут представлять нашу страну на международном турнире «Alghero Open» в Италии.

При наборе необходимого количества очков у наших паратеннисистов есть все шансы квалифицироваться на Паразиатские игры, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).

Фото: ktf.kz











