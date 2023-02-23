РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Первый Кубок Казахстана по теннису на колясках пройдет в Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 17 по 19 марта 2023 года в Алматы состоится Кубок Казахстана по теннису на колясках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В турнире примут участие более 40 спортсменов из Актау, Актобе, Алматы, Астаны, Караганды и Уральска.

    В рамках подготовки к первому Кубку Казахстана с 6 по 16 марта там же в Алматы состоятся учебно-тренировочные сборы, которые будут направлены на повышение мастерства.
    По результатам соревнования определятся спортсмены, которые уже в июне этого года будут представлять нашу страну на международном турнире «Alghero Open» в Италии.
    При наборе необходимого количества очков у наших паратеннисистов есть все шансы квалифицироваться на Паразиатские игры, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).


    Фото: ktf.kz




    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!