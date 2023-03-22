РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:30, 22 Март 2023 | GMT +6

    Первый Кубок Казахстана по теннису на колясках провели в Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25 спортсменов из 6 регионов страны выявляли сильнейших в 6 категориях: мужчины, женщины, парный разряд среди мужчин, микст, юноши до 16 лет и девушки до 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    На протяжении 3-х дней в Алматы спортсмены боролись за право называться лучшими.

    В мужском одиночном разряде золотую медаль разыграли два представителя шахтёрской столицы - Фёдор Старыгин и Евгений Быков. В напряжённой борьбе сильнее оказался Евгений - 5:7, 6:4, 10:7. Интересно, что осенью прошлого года на первом чемпионате Республики Казахстан Быков был третьим, а Старыгин вторым.

    «Бронзу» Кубка завоевал Дастан Неязов из Актобе, который является действующим чемпионом страны.

    У женщин места разыграли следующим образом:

    1. Жетписова Айшуак (Караганда)

    2. Бердешева Айгуль (Актобе)

    3. Бекжанова Акбота (Уральск)

    В парном разряде у мужчин первыми стали Фёдор Старыгин и Евгений Быков, которые в напряженном матче обыграли пару актюбинцев Дастана Неязова и Евгения Богачева - 7:5, 6:3.

    Третье место у Сергея Петренко из Алматы и Ахтана Шонгарина, представляющего Актобе.

    Среди юношей до 16 лет сильнейшим стал Назар Трофимов из Актау, который сумел преодолеть сопротивление Ивана Соловьева из Алматы - 2:6, 6:3, 10:7.

    Третье место - за Маратом Турарбек из Актау.

    У девушек в категории до 16 лет лучшей стала Альбина Бекжанова из Уральска, серебро досталось Акботе Рысбек из столицы.

    Результаты смешанного разряда:

    «Золото» - Жетписова Айшуак/Капарбаев Асылбек(Караганда/Актау)

    «Серебро» - Шонгарин Ахтан/Имангалиева Айымгуль(Актобе/Уральск)

    «Бронза» - Дарибаев Максут/Багытжанова Жадырa (Караганда/Алматы) и Бердешева Айгуль/Трофимов Назар (Актобе/Уральск)

    Общекомандный зачёт Первого Кубка Казахстана по теннису на колясках:

    1. Караганда

    2. Актобе

    3. Уральск

    Отдельными номинациями были отмечены:

    «За волю к победе» - Нияз Мухаммед (Алматы) и Багытжанова Жадыра (Алматы).

    «За лучшую технику» - Асылбеков Кайнар (Астана) и Жетписова Айшуак (Караганда).


    Теги:
    Алматы Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!