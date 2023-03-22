Первый Кубок Казахстана по теннису на колясках провели в Алматы
На протяжении 3-х дней в Алматы спортсмены боролись за право называться лучшими.
В мужском одиночном разряде золотую медаль разыграли два представителя шахтёрской столицы - Фёдор Старыгин и Евгений Быков. В напряжённой борьбе сильнее оказался Евгений - 5:7, 6:4, 10:7. Интересно, что осенью прошлого года на первом чемпионате Республики Казахстан Быков был третьим, а Старыгин вторым.
«Бронзу» Кубка завоевал Дастан Неязов из Актобе, который является действующим чемпионом страны.
У женщин места разыграли следующим образом:
1. Жетписова Айшуак (Караганда)
2. Бердешева Айгуль (Актобе)
3. Бекжанова Акбота (Уральск)
В парном разряде у мужчин первыми стали Фёдор Старыгин и Евгений Быков, которые в напряженном матче обыграли пару актюбинцев Дастана Неязова и Евгения Богачева - 7:5, 6:3.
Третье место у Сергея Петренко из Алматы и Ахтана Шонгарина, представляющего Актобе.
Среди юношей до 16 лет сильнейшим стал Назар Трофимов из Актау, который сумел преодолеть сопротивление Ивана Соловьева из Алматы - 2:6, 6:3, 10:7.
Третье место - за Маратом Турарбек из Актау.
У девушек в категории до 16 лет лучшей стала Альбина Бекжанова из Уральска, серебро досталось Акботе Рысбек из столицы.
Результаты смешанного разряда:
«Золото» - Жетписова Айшуак/Капарбаев Асылбек(Караганда/Актау)
«Серебро» - Шонгарин Ахтан/Имангалиева Айымгуль(Актобе/Уральск)
«Бронза» - Дарибаев Максут/Багытжанова Жадырa (Караганда/Алматы) и Бердешева Айгуль/Трофимов Назар (Актобе/Уральск)
Общекомандный зачёт Первого Кубка Казахстана по теннису на колясках:
1. Караганда
2. Актобе
3. Уральск
Отдельными номинациями были отмечены:
«За волю к победе» - Нияз Мухаммед (Алматы) и Багытжанова Жадыра (Алматы).
«За лучшую технику» - Асылбеков Кайнар (Астана) и Жетписова Айшуак (Караганда).