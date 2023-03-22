Первый Кубок Казахстана по теннису на колясках провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 25 спортсменов из 6 регионов страны выявляли сильнейших в 6 категориях: мужчины, женщины, парный разряд среди мужчин, микст, юноши до 16 лет и девушки до 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На протяжении 3-х дней в Алматы спортсмены боролись за право называться лучшими.

В мужском одиночном разряде золотую медаль разыграли два представителя шахтёрской столицы - Фёдор Старыгин и Евгений Быков. В напряжённой борьбе сильнее оказался Евгений - 5:7, 6:4, 10:7. Интересно, что осенью прошлого года на первом чемпионате Республики Казахстан Быков был третьим, а Старыгин вторым.

«Бронзу» Кубка завоевал Дастан Неязов из Актобе, который является действующим чемпионом страны.

У женщин места разыграли следующим образом:

1. Жетписова Айшуак (Караганда)

2. Бердешева Айгуль (Актобе)

3. Бекжанова Акбота (Уральск)

В парном разряде у мужчин первыми стали Фёдор Старыгин и Евгений Быков, которые в напряженном матче обыграли пару актюбинцев Дастана Неязова и Евгения Богачева - 7:5, 6:3.

Третье место у Сергея Петренко из Алматы и Ахтана Шонгарина, представляющего Актобе.

Среди юношей до 16 лет сильнейшим стал Назар Трофимов из Актау, который сумел преодолеть сопротивление Ивана Соловьева из Алматы - 2:6, 6:3, 10:7.

Третье место - за Маратом Турарбек из Актау.

У девушек в категории до 16 лет лучшей стала Альбина Бекжанова из Уральска, серебро досталось Акботе Рысбек из столицы.

Результаты смешанного разряда:

«Золото» - Жетписова Айшуак/Капарбаев Асылбек(Караганда/Актау)

«Серебро» - Шонгарин Ахтан/Имангалиева Айымгуль(Актобе/Уральск)

«Бронза» - Дарибаев Максут/Багытжанова Жадырa (Караганда/Алматы) и Бердешева Айгуль/Трофимов Назар (Актобе/Уральск)

Общекомандный зачёт Первого Кубка Казахстана по теннису на колясках:

1. Караганда

2. Актобе

3. Уральск

Отдельными номинациями были отмечены:

«За волю к победе» - Нияз Мухаммед (Алматы) и Багытжанова Жадыра (Алматы).

«За лучшую технику» - Асылбеков Кайнар (Астана) и Жетписова Айшуак (Караганда).