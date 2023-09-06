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    16:53, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Первый Кубок Азии по альпинизму Rock climbing прошел в Казахстане

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    Фото: instagram.com/kazclimbing
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан, в 25 километрах от города Алматы, на гранитных скалах горного хребта Алатау в урочище Туюк Су за звание лучшего, состязалось 33 спортсмена из Кореи, Японии, Ирана и Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Впервые, соревнования по альпинизму прошли в формате Trad Climbing Cup на естественном рельефе - позволяя альпинистам продемонстрировать физическую выносливость ,ловкость и стратегическое мышление.

    В день, спортсмены проходили до трех трасс с перепадом высоты до 230 метров, 7 категорией сложности. Казахстанские скалы вызвали интерес у мастеровитых альпинистов и показали потенциал проведения международных соревнований.

    В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители международных Федераций - Президент UAAA Injung Lee, вице-президент UIAA Amit Chowdhury, Президент Chinese Taipei Mountaineering Association Hank Hwan и Генеральный секретарь Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК Казбек Валиев.

    По итогам выступлений связка Казахстана заняла 1 место, связка Ирана второе место , 3 место - связка Казахстана.

    Первый Кубок Азии по альпинизму в формате Rock climbing прошел при поддержке генерального спонсора АО «ФНБ «Самрук Казына», Фонд поддержки спорта Sport Qory и вице-президента ФАиСС РК Ильхалида Какимжанова.

    Проведение международного мероприятия такого уровня позволяет поднять казахстанский альпинизм на новый уровень и способствует развитию Rock climbing в Азии.


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