Первый Кубок Азии по альпинизму Rock climbing прошел в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан, в 25 километрах от города Алматы, на гранитных скалах горного хребта Алатау в урочище Туюк Су за звание лучшего, состязалось 33 спортсмена из Кореи, Японии, Ирана и Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Впервые, соревнования по альпинизму прошли в формате Trad Climbing Cup на естественном рельефе - позволяя альпинистам продемонстрировать физическую выносливость ,ловкость и стратегическое мышление.

В день, спортсмены проходили до трех трасс с перепадом высоты до 230 метров, 7 категорией сложности. Казахстанские скалы вызвали интерес у мастеровитых альпинистов и показали потенциал проведения международных соревнований.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители международных Федераций - Президент UAAA Injung Lee, вице-президент UIAA Amit Chowdhury, Президент Chinese Taipei Mountaineering Association Hank Hwan и Генеральный секретарь Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК Казбек Валиев.

По итогам выступлений связка Казахстана заняла 1 место, связка Ирана второе место , 3 место - связка Казахстана.

Первый Кубок Азии по альпинизму в формате Rock climbing прошел при поддержке генерального спонсора АО «ФНБ «Самрук Казына», Фонд поддержки спорта Sport Qory и вице-президента ФАиСС РК Ильхалида Какимжанова.

Проведение международного мероприятия такого уровня позволяет поднять казахстанский альпинизм на новый уровень и способствует развитию Rock climbing в Азии.



