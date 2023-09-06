Первый Кубок Азии по альпинизму Rock climbing прошел в Казахстане
Впервые, соревнования по альпинизму прошли в формате Trad Climbing Cup на естественном рельефе - позволяя альпинистам продемонстрировать физическую выносливость ,ловкость и стратегическое мышление.
В день, спортсмены проходили до трех трасс с перепадом высоты до 230 метров, 7 категорией сложности. Казахстанские скалы вызвали интерес у мастеровитых альпинистов и показали потенциал проведения международных соревнований.
В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители международных Федераций - Президент UAAA Injung Lee, вице-президент UIAA Amit Chowdhury, Президент Chinese Taipei Mountaineering Association Hank Hwan и Генеральный секретарь Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК Казбек Валиев.
По итогам выступлений связка Казахстана заняла 1 место, связка Ирана второе место , 3 место - связка Казахстана.
Первый Кубок Азии по альпинизму в формате Rock climbing прошел при поддержке генерального спонсора АО «ФНБ «Самрук Казына», Фонд поддержки спорта Sport Qory и вице-президента ФАиСС РК Ильхалида Какимжанова.
Проведение международного мероприятия такого уровня позволяет поднять казахстанский альпинизм на новый уровень и способствует развитию Rock climbing в Азии.