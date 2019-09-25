Первый космонавт ОАЭ отправился в космос

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ- 25 сентября 2019 года в 19 часов 58 минут по времени Нур-Султана с Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Союз – ФГ», который вывел на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-15», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На борту корабля «Союз МС-15» интернациональный экипаж - члены длительной экспедиции МКС-61/62/ЭП-19 – российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир, а также участник экспедиции посещения ЭП-19, первый космонавт ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.





Пуск прошел в штатном режиме, на 10 минуте после старта ТПК «Союз -15» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» и вышел на заданную орбиту.

Специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом Международной космической станции (ГОГУ РС МКС) приступили к управлению полётом корабля.

«Сближение корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией (МКС) и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажей транспортного корабля и станции», - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Стыковка корабля со станцией запланирована примерно через 6 часов и должна состояться в 01 час 45 минут 26 сентября 2019 года.

На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Кристина Кук, Ник Хейг, Эндрю Морган и итальянский астронавт Лука Пармитано.

За пуском наблюдали многочисленные гости из Объединенных Арабских Эмиратов, США, туристы, журналисты.

Прибывшая на Байконур с рабочим визитом официальная делегация Республики Казахстан во главе с Премьер-Министром Аскаром Маминым поздравила участников полета с успешным стартом.

Как сообщалось ранее, первый космонавт ОАЭ Хаззаа Аль Мансури будет работать на МКС 8 суток и должен вернуться на Землю 3 октября 2019 года на корабле «Союз МС-12» вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.



