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Первый космический запуск 2022 года с Байконура покажут в прямом эфире

15 Февраля 2022 08:30
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Первый космический запуск 2022 года с Байконура покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о заправке и запуске ракеты «Союз-2», это будет первый пуск 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-19» со стартового комплекса площадки № 31 Байконура назначен на сегодня, 15 февраля, на 10 часов 25 минут 40 секунд по времени Нур-Султана. Прямая трансляция подготовки к пуску и самого старта начнется в 09:30 и будет доступна на сайте и в социальных сетях госкорпорации «Роскосмос».

Как сообщалось, космический грузовик «Прогресс МС-19» должен доставить на МКС более 2,5 тонн груза, в числе которых топливо, вода, различное оборудование и материалы, предметы одежды и стандартные рационы питания для членов экипажа 66-й основной экспедиции.


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#Освоение космоса   #Байконур   #Россия  
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Автор:

Сара Кабикызы

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