-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Первый космический запуск 2022 года с Байконура покажут в прямом эфире
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о заправке и запуске ракеты «Союз-2», это будет первый пуск 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-19» со стартового комплекса площадки № 31 Байконура назначен на сегодня, 15 февраля, на 10 часов 25 минут 40 секунд по времени Нур-Султана. Прямая трансляция подготовки к пуску и самого старта начнется в 09:30 и будет доступна на сайте и в социальных сетях госкорпорации «Роскосмос».
Как сообщалось, космический грузовик «Прогресс МС-19» должен доставить на МКС более 2,5 тонн груза, в числе которых топливо, вода, различное оборудование и материалы, предметы одежды и стандартные рационы питания для членов экипажа 66-й основной экспедиции.
- Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами
- Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
- «Важней всего погода в космосе» - как ведется контроль технического состояния спутников связи «Kazsat»
- Опубликован видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Татарстан
- Все ведущие государства вкладываются в развитие мирного атома – Уразгали Сельтеев
- Космический грузовик «Прогресс МС-19» вывезен на стартовый комплекс Байконура
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана