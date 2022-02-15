Первый космический запуск 2022 года с Байконура покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о заправке и запуске ракеты «Союз-2», это будет первый пуск 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-19» со стартового комплекса площадки № 31 Байконура назначен на сегодня, 15 февраля, на 10 часов 25 минут 40 секунд по времени Нур-Султана. Прямая трансляция подготовки к пуску и самого старта начнется в 09:30 и будет доступна на сайте и в социальных сетях госкорпорации «Роскосмос».

Как сообщалось, космический грузовик «Прогресс МС-19» должен доставить на МКС более 2,5 тонн груза, в числе которых топливо, вода, различное оборудование и материалы, предметы одежды и стандартные рационы питания для членов экипажа 66-й основной экспедиции.