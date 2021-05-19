Первый конкурс по практике среди студентов музколледжей Казахстана устроили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Творческое состязание устроил Павлодарский музыкальный колледж совместно со спонсорами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане впервые республиканский конкурс по практике среди студентов музыкальных колледжей страны организовал Павлодарский музыкальный колледж», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Постоянный спонсор проекта для павлодарских музыкантов – Павлодарский областной филиал Ассоциации деловых женщин Казахстана (АДЖК) под руководством бизнесвумен Аурики Дяк и Галины Долтес.

«Идея создания данного проекта появилась у администрации музыкального колледжа по образцу проведения международного некоммерческого движения «Worldskills». «Trainee-2021 - Pedagogical skills in music education» - это проект, направленный на развитие педагогических навыков в музыкальном образовании», - рассказали в музыкальном колледже.

Проект уже получил поддержку НАО «Талап», Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», управления образования Павлодарской области и положительные отзывы среди коллег по Казахстану.

«В наших планах - преобразовать его в престижный конкурс международного формата и сделать площадку для обмена лучшими опытами в сфере подготовки специалистов музыкального образования. В реализации данной идеи помогают мощный педагогический потенциал музыкального колледжа, установленные связи по сотрудничеству с различными учреждениями музыкального образования страны и зарубежья и АДЖК по Павлодарской области, за что мы безмерно благодарны», - отметили в учебном заведении.

Фото Павлодарского музыкального колледжа.