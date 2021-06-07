Первый концерт в рамках нового проекта «На сцене со звездой» прошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнители Государственного трио РК «FORTE-TRIO» порадовали зрителей своим выступлением в рамках нового проекта «На сцене со звездой». Концерт под названием «Редеет облаков летучая гряда» состоялся на большой сцене ЦКЗ «Qazaqstan» в преддверии окончания 60-го юбилейного сезона Қазақконцерта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В концертную программу вошли вокальные миниатюры представителей русского музыкального романтизма – М. Балакирева, М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, Ц. Кюи. Поэтической основой их произведений стали стихи русских поэтов ХVIII – первой половины ХIХ века. Работая над романсами, композиторы выдвигали серьезные требования к замыслу, выбору поэтического текста, выразительных средств для его воплощения.

Публику приятно удивил необычный формат концерта. Зрители смогли послушать музыкальные шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами.

По словам заслуженного деятеля Казахстана, художественного руководителя ГКО «Қазақконцерт» Тимура Урманчеева, в этот вечер каждый зритель смог почувствовать себя настоящим участником концерта и получить новые эмоции.

«Благодаря проекту «На сцене со звездой» у слушателей появилась уникальная возможность быть на сцене вместе с артистами во время концерта, видеть и слышать все более детально, находясь прямо в эпицентре событий. Именно вот в таком дуэте, симбиозе исполнителя и зрителя рождается тот самый необыкновенный процесс, который мы наблюдаем на концертах. Это первый концерт нашего нового проекта. В дальнейшем мы планируем проводить его постоянно. Замечательная акустика большого зала ЦКЗ «Казахстан» позволяет осуществлять такие эксперименты, где сцена может выступать в роли камерного зала», - отметил маэстро.

Новый формат концерта классической музыки и виртуозное исполнение артистов «FORTE-TRIO» не оставили равнодушными никого. Восторженная публика одарила артистов бурными овациями.

Вместе с «FORTE-TRIO» на сцене выступили заслуженные деятели Казахстана Айгуль Ниязова (сопрано) и Азамат Желтыргузов (баритон). Артисты исполнили произведения русской школы романса.

Как отметили организаторы, Қазақконцерт весь июнь продолжит и дальше радовать столичных зрителей новыми концертами. Концерты, проводимые в рамках проекта «На сцене со звездой», отличаются своим музыкальным разнообразием: казахские этнофольклорные песни, классическая инструментальная музыка, авторские вечера современной музыки, хор-концерт и спектакли.

Напомним, что все концерты пройдут на сцене ЦКЗ «Қазақстан» в формате офлайн. На концерты жители могут попасть через приложение Ashyq.







