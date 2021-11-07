Первый концерт дадут слушатели Оперной академии ASTANA OPERA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первое выступление слушателей Оперной академии ASTANA OPERA пройдет 8 ноября в Камерном зале им. Куляш Байсеитовой. В программе прозвучат дуэты и сцены из мирового оперного репертуара. Концерт под названием «UNO, DUE, TRE…» («ОДИН, ДВА, ТРИ…») станет своего рода экзаменом для молодых певцов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Позади первый учебный месяц работы академии, и уже можно подвести небольшой итог проделанной работы, одновременно представив молодых исполнителей публике. Это выступление откроет новый цикл концертов «Международная оперная академия ASTANA OPERA представляет», на который с радостью всех приглашаем. Мы подготовили для зрителей интересную и разнообразную программу, которую украсили произведения В.А.Моцарта, В.Беллини, Дж.Россини, Г.Доницетти, Дж.Верди, Р.Леонкавалло и П.Чайковского. Большая часть сочинений не входит в репертуар театра, а значит, публика впервые услышит эти творения в исполнении молодых певцов. Надеемся, что новые голоса оставят след в сердцах зрителей и подарят незабываемый музыкальный вечер», – отметил заслуженный деятель Казахстана, художественный руководитель Международной оперной академии «ASTANA OPERA» Тимур Урманчеев.

Название концертной программы «UNO, DUE, TRE…» выбрано неслучайно и знаменует старт непростого, но в то же время познавательного курса обучения, которое предстоит пройти слушателям Международной академии.

Тема концерта – дуэты, терцеты и ансамбли из опер. Ансамблевое исполнительство требует максимальной концентрации, владения голосом и чувства партнёрства в пении, что в комплексе является показателем уровня мастерства. Умение петь в ансамбле –важный навык, необходимый всем певцам, планирующим связать свою жизнь с оперой. Слушатели и педагоги академии подготовили разнохарактерную программу, состоящую из лирических, драматических и даже шуточных сцен.

«У нас был месяц на подготовку, чтобы певцы смогли разучить произведения, прочувствовать своего персонажа и голосом выразить весь спектр эмоций, заложенных композитором. Помимо умения петь в ансамбле, важно верно интерпретировать музыку и привнести в нее часть себя, что сделает ее уникальной», – рассказал педагог Оперной академии, маэстро оперного пения Анатолий Гусев (Италия).

Слушатели ежедневно работают над техникой вокала и репертуаром, изучают итальянский язык, а также совершенствуют актерское мастерство, чтобы быть более свободными и органичными на сцене.

«Для меня каждое выступление – это всегда праздник. Сцена – это моя жизнь. Мы, певцы, любим сольные произведения, но в операх много ансамблей, дуэтов, терцетов, поэтому уметь исполнять их – очень важно для участия в оперных спектаклях. Работа над дуэтом – это кропотливый труд. Необходимо точно знать свою партию и слушать партнеров, перевоплощаться в героиню и становиться частью сюжета оперы для верной передачи эмоций дуэтной сцены», – поделилась слушательница академии Дарига Мусаева.

«Я рад и в то же время взволнован. Каждый выход на сцену певца – это волнение, а когда поют ученики, то для меня это также очень ответственно: я переживаю и волнуюсь вместе с ними. Нам важно показать проделанную за первый месяц работу, хотя для занятий с новым педагогом этот срок очень мал. Голос – это инструмент, требующий постоянной работы, правильной настройки и бережного отношения», – подчеркнул педагог Оперной академии, итальянский маэстро оперного пения Франческо Медда.