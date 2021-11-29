Первый компонент вакцин от COVID-19 получили 250 тысяч атыраусцев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 250 тысяч жителей Атырауской области вакцинировались первым компонентом вакцин от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 115 местных жителей. Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 249 500 человек. Вторым компонентом вакцин привито 228 906 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.



Как ранее сообщалось, о вакцинации Pfizer рассказали в Атырау.