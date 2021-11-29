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Первый компонент вакцин от COVID-19 получили 250 тысяч атыраусцев
29 Ноября 2021 17:16
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 250 тысяч жителей Атырауской области вакцинировались первым компонентом вакцин от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 115 местных жителей. Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 249 500 человек. Вторым компонентом вакцин привито 228 906 местных жителей.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
Как ранее сообщалось, о вакцинации Pfizer рассказали в Атырау.
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