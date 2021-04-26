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    11:04, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Первый компонент «Спутник V» получили 16049 жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, первый компонент «Спутник V» получили 16049 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 апреля первый компонент вакцины «Спутник V« получили 760 местных жителей. Из них - 13 медработников, 5 педагогов, 4 полицейских, 1 студент, 20 сотрудников правоохранительных органов, 4 госслужащих, 6 человек с хроническими заболеваниями, 707 местных жителей. В период с 1 февраля по 25 апреля 2021 I компонентом «Спутник V« вакцинировано 16049 человек. II компонентом привито 4068 человек»,- сообщает пресс-служба управления здравоохранения.

    Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением. С 1 февраля 2021 года в регион поступили 32200 тысяч доз вакцины «Спутник V».


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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