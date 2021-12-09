Первый комикс против религиозного экстремизма появился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработан первый казахстанский комикс, нацеленный на профилактику религиозного экстремизма и терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Комикс под названием «MEIRMAN», подготовленный по заказу МИОР РК, разъясняет опасность следования радикальной религиозной идеологии через призму жизни граждан, возвращенных на родину в рамках операции «Жусан».

Формат комиксов выбран неслучайно, с целью донесения месседжей борьбы с экстремизмом для подрастающего поколения, так как нетерпимость к экстремизму нужно культивировать уже со школьной скамьи.

Отметим, что при разработке профилактического контента Министерством учитываются потребности целевой аудитории с использованием трендовых форматов среди молодежи.

Комикс повествует о трудностях, с которыми пришлось столкнуться мальчику по имени Меирман за время пребывания в зоне террористической активности в Сирии. Несмотря на все препятствия, благодаря своему упорству, доброте и сильному духу, Меирман смог воссоединиться с семьей и вернуться в родной Казахстан, став достойным гражданином своей страны.

В конце истории главный герой подчеркивает ценность мира и спокойствия, которых Казахстан смог добиться за годы Независимости. Только в стране без войн и раздоров есть место для развития и процветания.

С комиксом «MEIRMAN» можно ознакомиться в социальных сетях TikTok и Instagram, а также на интернет-порталах.