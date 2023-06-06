Первый комикс о цифровой грамотности на казахском языке презентовали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представительство Европейского союза в Казахстане провело презентацию комикса «Ғаламторда сақ бол!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комикс посвящен вопросу цифровой грамотности и был разработан на основе европейского опыта, в сотрудничестве с продюсером Канатом Сахарияновым, в проекте приняли участие казахстанские молодые художники и сценаристы Мадина Тажбагамбетова и Бек-Ата Даниял.

«Я с детства увлекаюсь комиксами, любил смотреть на супергероев. Окончил университет Хартфордшира по специальности «кино и телевидение», а затем получил степень магистра по коммуникациям в Европейском университете Лефке. За это время успел поработать с такими издательствами, как Olympia Publishers и Markosia в Великобритании, а также сотрудничал с издательствами в Индии, США и России. Мы хотели сделать акцент на очень важной теме – безопасность в интернете. Ведь ни для кого не секрет, что в век технологий она очень важна. Хотел бы посоветовать подрастающему поколению перепроверять полученную информацию несколько раз, причем из разных источников. Не пользуйтесь никакими фейковыми веб-сайтами, не общайтесь с незнакомым людьми и всегда используйте очень надежные пароли», - сказал Бек-Ата Даниял на презентации.

По его словам, комикс – это в первую очередь безопасный цифровой опыт, защита детей от вредоносного и незаконного онлайн-контента, поведения и рисков, а также улучшение их благополучия с помощью безопасной, соответствующей возрасту цифровой среды.

Комикс будет выпущен на казахском языке для детей 6-10 лет. Помимо рассказа о супергерое Кайсаре, который поделится с детьми основными правилами безопасности в мире интернета, комикс будет содержать и раскраску.

Современные устройства предоставляют возможности и преимущества, позволяя детям взаимодействовать с другими людьми, учиться в интернете и иметь доступ к различным развлечениям. Но существуют и риски, такие как, опасность воздействия дезинформации, кибербуллинг или вредоносного и незаконного контента, и детей необходимо защищать от них. Таким мнением поделился Посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас.

«Все мы знаем, что права человека – превыше всего. По этой причине мы не может закрыть интернет или ограничить его, несмотря на то, что там много недостоверной информации. Наоборот, мы хотим, чтобы у всех был к нему доступ. Это в первую очередь знание, информация, интернет – сегодняшний день и будущее. Это как прогулка. Мы ведь не можем запретить людям гулять на улице, а просто говорим о том, что важно соблюдать правила безопасности», - отметил Кестутис Янкаускас.