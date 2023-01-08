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Первый книжный фестиваль «Туран» пройдет в Баку

8 Января 2023, 07:29
Первый книжный фестиваль «Туран» пройдет в Баку

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - 11-15 января в Баку пройдет первый книжный фестиваль «Туран». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Фестиваль будет организован в выставочном зале «Пассаж-1901» издательством «Çapar yayınları» при поддержке Министерства науки и образования, Агентства DOST и Института Юнуса Эмре в Баку.

Как сообщил руководитель Института Юнуса Эмре в Баку Сельчук Каракылыч, в фестивале ожидается участие около 40 издательств и примерно 20 книжных магазинов.


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