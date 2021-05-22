Первый Климатический диалог «Казахстан-Украина» состоится 25-26 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25-26 мая 2021 года состоится первый Климатический Диалог «Казахстан-Украина». Мероприятие пройдет в контексте объявленных Казахстаном и Украиной амбиций по достижению углеродной нейтральности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Тема Первого диалога – «Навстречу к COP-26: декарбонизация и экономические механизмы».

В мероприятии принимают участие представители Правительств Казахстана и Украины, международных организаций (ПРООН, ЕС, ОЭСР, Всемирный Банк), экологические активисты и НПО, академические институты, университеты, представители бизнеса и эксперты в области климата двух стран.

Особенностью мероприятия является то, что оно проводится в гибридном формате. Две офлайн-площадки (Казахская гуманитарно-юридическая академия имени М.Нарикбаева в Нур-Султане и Конгрессно-выставочный центр «Парковый» в Киеве) соединятся телемостом на платформе ZOOM с подключением более 200 членов Климатической сети Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также 500 из базы НПО Центра поддержки гражданских инициатив Казахстана.

Диалог откроет Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев, являющийся инициатором проведения Климатического диалога.

Модераторами мероприятия выступят члены Сети НПО по климату стран ВЕКЦА (CAN EECCA): Бахыт Есекина, член Совета по зеленой экономике при Президенте РК, директор НОЦ «Green Academy» и координатор CAN EECCA Ольга Бойко.

25-го мая с приветственными словами выступят заместитель министра по защите окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирина Ставчук, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ахметжан Примкулов, глава делегации ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон.

В первый день планируется обсудить вопросы разработки обновленных национальных вкладов в области снижения выбросов ( Джейн Эбингер, WB), направления поддержки ОЭСР декарбонизации экономики (глава департамента зеленого роста и глобальных отношений ОЭСР Куми Китамури), сценарии декарбонизации экономики РК (Йоханнеc Шухманн, GIZ), рекомендации по углеродному налогу (СВАМ, Михаил Юлкин).

Также выступят С.Сагинтаева, ректор Алматинского университета энергетики и связи, Сергей Шульженко, заместитель директора Института общей энергетики Национальной Академии наук Украины.

Предполагается заключение трех меморандумов о сотрудничестве двух стран в области продвижения низкоуглеродных технологий (Алматинский Университет энергетики и связи- Институт общей энергетики НАНУ; МЦЗТ-Greencubator, Климатическая сеть ВЕКЦА – ЦПГИ).

26-го мая ожидается выступление вице-министра энергетики Республики Казахстан К. Рахметова и посла по климату Финляндии Яна Вахлберга, заместителей представительств ПРООН в Казахстане Виталия Времиш и в Украине Манал Фоуани.

Во второй день участники обсудят конкретные меры стимулирования низкоуглеродного развития, включая привлечение «зеленых» инвестиций (Олег Хмелев), возможности зеленого бизнес-инкубатора ( Роман Зинченко ), реализацию проектов UNIDO (Сауле Бишимбаева).

По итогам первого Климатического Диалога предполагается принять резолюцию для Министерской конференции по климату, которая пройдет в июне с.г. в г.Бонн (Германия).