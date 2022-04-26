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    21:12, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Первый казахстанско-французский велопробег прошел в Страсбурге

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    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Первый казахстанско-французский велопробег «Казахстан и Эльзас за мир, дружбу и согласие» и презентация казахской культуры состоялись в городе Страсбург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятиях, организованных генеральным консульством Казахстана при поддержке Европейского сообщества Эльзаса и Комитета велотуризма региона приняли участие представители Совета Европы, академических кругов и общественности Страсбурга, а также казахстанские студенты, обучающиеся в этом городе.

    В своём приветственном слове Посол Казахстана во Франции Жан Галиев отметил символичность проведения этих акций в преддверии Дня единства народа Казахстана. «Наша страна, где в мире, гармонии и согласии проживают представители порядка 130 этносов и 40 религиозных конфессий, формирующие единую нацию, имеет уникальный опыт строительства мира и укрепления стабильности», - сказал он, подчеркнув в этом плане схожесть «культурных кодов казахстанцев и эльзасцев». Дипломат также ознакомил участников встречи с проводимыми по инициативе Президента Косым-Жомарта Токаева преобразованиями в рамках программы «Новый Казахстан». Отдельное внимание было уделено VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре в столице Казахстана, зарекомендовавшей себя в качестве международной миротворческой платформы.

    В свою очередь, советник, депутат регионального совета Европейского сообщества Эльзаса Паскаль Пфайфер отметила символичность места проведения дружеской встречи – в парке на берегу реки Рейн, которая является соединительной линией, проходящей между Францией и Германией.

    Председатель Комитета велотуризма Дэнис Вирлинг сказал: «Мы рады провести сегодня первый велопробег, который укрепляет дружбу между Эльзасом и Казахстаном, а также спортивное сотрудничество. Члены нашего Комитета специально присоединились к велопробегу и для нас это большая честь».

    Дружеская встреча завершилась дегустацией блюд казахской национальной кухни и куличами, приготовленными по случаю празднования православными казахстанцами в это пасхальное воскресенье.


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