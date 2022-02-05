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Первый казахстанский шорт-трекист стартовал на Олимпиаде в Пекине
5 Февраля 2022 18:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине начались соревнования по шорт-треку с участием казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Первым выступил Адиль Галиахметов — он принял участие в квалификационном забеге на дистанции 1 000 метров. Также в этом забеге выступили канадец Паскаль Дион, израильтянин Владислав Быканов и Ли Чун Су из Южной Кореи. Галиахметов показал третье время — 1:24.855 и не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.
Напомним, также сегодня в шорт-треке пройдет смешанная командная эстафета (четвертьфинал, полуфинал и финал) — в ней сборную Казахстана будут представлять Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова и Денис Никиша.
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