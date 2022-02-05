Первый казахстанский шорт-трекист стартовал на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Олимпийских играх в Пекине начались соревнования по шорт-треку с участием казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым выступил Адиль Галиахметов — он принял участие в квалификационном забеге на дистанции 1 000 метров. Также в этом забеге выступили канадец Паскаль Дион, израильтянин Владислав Быканов и Ли Чун Су из Южной Кореи. Галиахметов показал третье время — 1:24.855 и не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.

Напомним, также сегодня в шорт-треке пройдет смешанная командная эстафета (четвертьфинал, полуфинал и финал) — в ней сборную Казахстана будут представлять Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова и Денис Никиша.