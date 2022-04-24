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    14:22, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Первый казахстанский модный показ с участием особенных детей прошел в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошел первый в истории Казахстана модный показ с участием особенных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Каждый день этих женщин – битва за своего ребенка и его будущее. Но сегодня 17 мам особенных детишек города Кокшетау забыли на миг о всех невзгодах и домашних делах, представ перед зрителями вместе со своими малышами в ярких образах и пройдя по красной ковровой дорожке церемонии модного показа.

    Каждый ребенок был встречен громкими аплодисментами и криками «Браво».

    «Такой проект впервые проводится в истории Казахстана. Когда мы через соцсети сообщили, что хотим запустить его, первыми откликнулись родители из Кокшетау, поэтому мы и начали с этого города. Мы делаем акцент на особенных детей, чтобы рассказать обществу о том, что это тоже дети и не нужно от них закрываться. Что они тоже имеют право жить полной жизнью и не чувствовать ущемлений», - сказала организатор мероприятия, руководитель продюсерского центра «Cassiopa» Гульмира Бектурганова.

    «Проект направлен на то, чтобы наши особенные детки были мягко и плавно переведены в инклюзию, в наш общий социум. О том, что есть мы, – должны знать все. И если вдруг вы где-то увидели такого ребенка, не нужно показывать на него пальцем и грозно смотреть. Это, в первую очередь, неприятно родителям и передается детям. Мы за то, чтобы все жили вместе в мире и согласии», - добавила мама особенного ребенка и создатель Клуба для мам Махаббат Касымова.

    Клуб работает в поддержку мам, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями.

    «Сегодня я испытываю радость и восхищение от того, что на наших детей обратили внимание. Ведь каждая улыбка нашего ребенка - большая победа. А когда радуются дети – радуются и родители», - добавила Махаббат. /


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