Первый казахстанец сделал аудиозапись оперы с топ-музыкантами мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель Казахстана, директор оперной труппы «Астана Опера» Азамат Желтыргузов впервые в истории вокального классического искусства нашей страны принял участие в уникальном проекте мирового уровня – создании аудиозаписи на CD-диск оперы «Пуритане» Винченцо Беллини. Вместе с ним оперу исполнили звезды бельканто – тенор Лоуренс Браунли, сопрано Сара Кобурн (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Как отметили в пресс-службе театра, мировая пресса уже анонсировала, что ни разу со времени студийных записей с 1953 года не было такого сплоченного, стильного ансамбля солистов, подобранного DELOS для такого проекта. Международная звукозаписывающая американская компания DELOS существует в мире более 40 лет. Ее записи много раз были номинированы на премию Грэмми.

Кроме того, в проекте приняли участие солисты из Литвы. Запись была инициирована знаменитым дирижером Константином Орбеляном, недавно назначенным музыкальным руководителем Нью-Йоркской городской оперы.

«С Константином Орбеляном мы познакомились в 2017 году на XIII Международном конкурсе Арама Хачатуряна. Он проходит ежегодно по разным номинациям классического искусства: скрипка, виолончель и другие. Четыре года назад туда впервые включили конкурс для вокалистов. Тогда Константин Орбелян был председателем жюри, в состав которого также входили именитые артисты, как Джон Фишер - продюсер и оперный режиссер. Мне посчастливилось получить на этом престижном конкурсе вторую премию. С него началась наша дружба и сотрудничество с Константином Орбеляном. В том же году, в октябре в Литве я участвовал с победителями этого конкурса в большом концерте под руководством маэстро с Каунасским симфоническим оркестром. Спустя некоторое время Константин Орбелян пригласил меня на запись знаменитой оперы В. Беллини «Пуритане». Я с удовольствием принял это приглашение», - рассказал Азамат Желтыргузов.

По словам Азамата Желтыргузова, для него это большой опыт.

«Впервые за всю историю Независимости нашего Казахстана мне довелось принять участие и сделать уникальную запись аудиодиска оперы В. Беллини «Пуритане». Я приехал за неделю до начала работы, чтобы заниматься со знаменитым коучем, дирижером Джоном Фишером. Процесс записи был скрупулезным, он делился на части. Я с большим удовольствием работал со своими коллегами, это топ-певцы, был наслышан о них ранее, но когда познакомился лично, приятно удивился, что они простые, открытые люди. С такими большими профессионалами очень легко работать, мы достаточно быстро пришли к слаженному ансамблю. Процесс записи длился около двух недель. Для меня это была очень ответственная работа, все было впервые, у моих коллег же уже были за плечами выпуски сольных дисков и записи других опер. Все прошло очень хорошо, нам помогал наш коуч Джон Фишер, который отработал со мной все технические моменты», - рассказал оперный певец.

«В мире существует единичные версии записи «Пуритане» Беллини. Это произведение - вершина оперного искусства, шедевр бельканто, поэтому певец должен быть мастерски подготовлен со всех сторон, ведь бельканто – это самое высшее владение вокальной техникой», - подчеркнул Азамат Желтыргузов.



