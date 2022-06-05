Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Первый избиратель в Баку проголосовал на референдуме

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Июня 2022, 12:06
Первый избиратель в Баку проголосовал на референдуме

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Баку одним из первых на республиканском референдуме приблизительно в 07:06 утра проголосовал гражданин РК Арас Мамедов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанец отдал свой голос на избирательном участке №262, расположенном в здании Посольства РК в Азербайджане.

Граждане РК, достигшие 18 лет, могут отдать свой голос здесь с 7 утра до 8 вечера местного времени.

photo

В Азербайджане сегодня проживают порядка тысячи казахстанцев, их них на постоянной основе – около 400 человек.

photo


Азербайджан   Общество   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению