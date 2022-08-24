Первый Иртышский сабантуй пройдет в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В сентябре в Абайской области пройдет первый Иртышский сабантуй с участием главы Татарстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

С целью обсудить предстоящее мероприятие Абайскую область с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Аким области Нурлан Уранхаев встретил почетного гостя и обсудил с ним грядущий сабантуй. Представитель Татарстана отметил многолетнее плодотворное сотрудничество с Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее взаимопонимание в рамках подготовки сабантуя.

«Для Татарстана очень приятно работать с Казахстаном. Татары и казахи - это практически родные братья и по вере, и по истории. … Есть пожелание 10 сентября с участием нашего президента и всех татар провести сабантуй. Цель нашего приезда сюда - это посмотреть место, подготовить его к проведению этого важного мероприятия», - сказал Василь Шайхразиев.

Он также добавил, что для решения организационных вопросов потребуется тесное сотрудничество с ответственными руководителями.

«Хотелось бы, чтобы со стороны областного и городского акиматов были назначены ответственные руководители, чтобы мы могли совместно решать поставленные задачи и провести сабантуй. Организационных вопросов у нас очень много», - заключил Шайхразиев. Нурлан Уранхаев также выразил надежду на плодотворное сотрудничество.





Фото: semeynews.kz







