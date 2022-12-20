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Первый гололед в Атырау: растет число ДТП

20 Декабря 2022, 18:08
Первый гололед в Атырау: растет число ДТП

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау первый гололед. На борьбу с ним вышли 180 дорожных рабочих, но число ДТП за день увеличилось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтлеуов, борьба с гололедом началась еще прошлой ночью. Главные дороги, мосты, лестницы, территории вокруг школ и пешеходные дорожки были посыпаны смешанной с песком солью. Сегодня всего были задействованы 180 дорожных рабочих и 3 единицы техники.

По информации пресс-службы ДП региона, гололед привел к увеличению дорожно-транспортных происшествий. За день зарегистрировано уже 10 ДТП, связанных именно с гололедом.

«Соблюдение необходимых мер безопасности в гололед на дороге как водителями, так и пешеходами, сохранит вашу жизнь и здоровье», - напомнили в пресс-службе департамента полиции.


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