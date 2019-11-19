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Первый гололёд ожидается в Атырауской области

19 Ноября 2019 13:41
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Первый гололёд ожидается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Первый гололёд ожидается в ряде районов Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба департамента по ЧС Атырауской области, после устойчиво тёплой и сухой погоды на регион надвигается похолодание. В течение этой недели минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -8°C, максимальное +2°C. Ночью минимальная температура воздуха составит -14°C, а максимальная -1°C. В части районов возможен гололёд. Департамент по ЧС просит автовладельцев заблаговременно позаботится о смене летней резины на зимнюю.

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Ключевые слова: Атырауская область, Казгидромет, Погода,
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Автор:

А. Соколов

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