Первый гололёд ожидается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Первый гололёд ожидается в ряде районов Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента по ЧС Атырауской области, после устойчиво тёплой и сухой погоды на регион надвигается похолодание. В течение этой недели минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -8°C, максимальное +2°C. Ночью минимальная температура воздуха составит -14°C, а максимальная -1°C. В части районов возможен гололёд. Департамент по ЧС просит автовладельцев заблаговременно позаботится о смене летней резины на зимнюю.