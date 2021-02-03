Первый «Футбольный Weekend в Ауыл-Футболе» состоится в Алматинской области

КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - 5-7 февраля фонд «Арман Ауыл» проведет первый «Футбольный Weekend в Ауыл-Футболе». В рамках проекта состоятся семинары-практикумы для сельских тренеров, детский футбольный турнир, экскурсия в детскую Академию и учебно-тренировочную базу ФК «Кайрат», а также встреча с известными футболистами, передает МИА «Казинформ».

Проект «Ауыл-Футбол» от фонда «Арман Ауыл» направлен на развитие детского футбола на селе. В основные задачи проекта входит помощь сельским детским клубам с привлечением спонсоров по строительству футбольных площадок, обеспечению футбольным инвентарем, спортивной формой и проведению обучающих семинаров для тренеров и руководителей клубов, а также организация и проведение «Ауыл-Футбол Лиги» (AFLkz).

Кроме того, проект способствует патриотическому воспитанию детей и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.

Отметим, что Аульная Футбольная Лига (AFLkz) создана решением представителей 8 областей Республики Казахстан в декабре 2020 года. В настоящее время идет работа по сбору заявок в Лигу и к началу марта 2021 будет утвержден порядок проведения соревнований на зональном и республиканском уровнях.

Инициатива реализации проекта нашла активную поддержку в социальных сетях. В декабре 2020 года уже проведены 3 турнира в Мангыстауской, Туркестанской и Актюбинской областях, на которых провели презентацию AFLkz. 6 февраля в Алматинской области будет проведен еще один презентационный турнир.