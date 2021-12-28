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Первый фандомат по приему пластиковых бутылок появился в Акмолинской области

28 Декабря 2021 01:00
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Первый фандомат по приему пластиковых бутылок появился в Акмолинской области

ЖИБЕК ЖОЛЫ. КАЗИНФОРМ – В селе Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области появился первый в регионе автомат по приему пластиковых и алюминиевых бутылок на переработку - фандомат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первый автомат по приему пластиковых и алюминиевых бутылок на переработку появился в торговом доме «Алан» поселка Жибек Жолы Аршалынского района. Новшеством поделился на своей странице в Instagram акимат сельского округа Жибек Жолы.

По словам акима сельского округа Жибек Жолы Каната Канафина, местные жители уже оценили новшество по достоинству.

«Считаю, что это грандиозный проект для области и страны в целом. Конечно, лучше, чем выбрасывать мусор, сдавать пластиковую и алюминиевую тару и получать за это деньги. Это имеет большое значение для экологии. Хотим сейчас также подключить к проекту кафе, рестораны, магазины, чтобы они тоже собирали тару после застолий, а не выбрасывали этот мусор», - поделился Канат Канафин.

Экологический проект разработан экоактивистом Шасалимом Шагалимовым.

«Это первый фандомат в Акмолинской области. Три таких автомата уже установлены в Нур-Султане. Организацией и проведением экологических мероприятий я занимаюсь на протяжении семи лет. Почему был выбран именно Аршалынский район? Проблема в том, что у поселков-спутников города Нур-Султана, таких как Жибек Жолы, Коянды, Косшы, Талапкер, Ильинка, нет своего полигона для мусора, соответственно, стихийные свалки разрастаются. Поэтому пробный вариант мы решили поставить в поселке Жибек Жолы. Кроме того, в поселках-спутниках люди часто пользуются автобусами, поэтому фандомат там к месту, чтобы люди могли сдать тару и добраться до города бесплатно», - поделился Ш. Шагалимов.

Одна пластиковая бутылка оценивается в пять тенге, а алюминиевая банка – в две тенге. Эти деньги можно перевести на свою транспортную карту или оставить на благотворительность.

По слова экоактивиста, в будущем они намерены развивать и дальше свой проект.


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#Акмолинская область   #Экология   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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