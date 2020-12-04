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Первый Евразийский конгресс проходит в Москве

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
4 Декабря 2020, 17:12
Первый Евразийский конгресс проходит в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве начал работу Первый Евразийский конгресс с участием представителей государственных структур, бизнеса, международных и общественных организаций, научного и экспертного сообществ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанскую сторону на конгрессе представляет руководство АО «НУХ «Байтерек» и дочерней организации Холдинга АО «Банк Развития Казахстана» (БРК).

Открывая мероприятие, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов отметил, что ЕАБР создан для экономического развития государств-участниц и содействия укреплению интеграционных процессов между ними. Он выразил надежду, что следующий год ознаменует начало эру партнерства, кооперации и сотрудничества, объединив общий экономический потенциал и сделав жизнь людей на пространстве ЕАЭС лучше.

В своем выступлении председатель правления БРК Абай Саркулов отметил, что одним из последних образцовых примеров взаимного сотрудничества можно назвать проект газификации столицы Казахстана.

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«Буквально в прошлом году, в рекордные сроки, газопровод был успешно введен в эксплуатацию. На сегодня проект находится в активной фазе, в следующем году ожидается приступить ко второму проекту. Это такой образцовый проект, который можно тиражировать», - сказал А.Саркулов.

Он добавил, что свою эффективность также демонстрирует целый ряд форматов взаимодействия со странами ЕАЭС в сфере развития инженерной инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, в сельскохозяйственной отрасли, производстве машин и оборудования.

Особое внимание он обратил на необходимость развития пятой свободы - движения информации.

«Нам необходимо ускоренно обмениваться информацией, есть необходимый потенциал для наращивания таких сделок на нашем пространстве», - отметил глава БРК.

В рамках конгресса запланированы несколько панельных дискуссий по различным аспектам евразийской экономической интеграции.

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Участники обсудят перспективы формирования Большой Евразии, оценят потенциал экономической интеграции, рассмотрят возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС. Особое внимание будет уделено ключевым инструментам углубления интеграции, таким как «сквозные проекты», связывающие между собой национальные экономики, трансграничные инфраструктурные и цифровые проекты.

Также на полях конференции планируется подписание Соглашения об инвестиционном сотрудничестве между АО «НУХ «Байтерек» и госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которого предложил усилить инвестиционную деятельность в ЕАЭС.


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