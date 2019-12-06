Первый Евразийский форум по правам человека прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Евразийский форум по правам человека «Права человека и судебная власть современного Казахстана: тенденции и перспективы» проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране делается очень многое в сфере реформы судебной системы. Есть хорошие достижения. Даже число оправдательных приговоров повысилось на 6%. А раньше этот показатель был меньше 1%. Судебную систему будем далее совершенствовать. Защита прав человека - актуальная тема не только внутри нашей страны, она имеет и международное значение», - сказал в своем приветственном слове заведующий Секретариатом Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев.

Ректор Академии правосудия Зауреш Баймолдина отметила особую значимость совершенствования и модернизации судебной системы страны, основанной на международных принципах отправления правосудия.

«Закон для всех един. Мы перед ним равны. Каждый из нас имеет права просить помощи по закону, если к нему относятся несправедливо. Если проводится судебное слушание, то оно должно быть публичным. Такие юридические категории как право на жизнь, равенство перед законом, право на судебное разбирательство справедливы и актуальны сейчас», - сказала Зауреш Баймолдина в ходе форума.

Она также подчеркнула, что в стране идет масштабная работа по модернизации и совершенствованию судебной системы. По ее словам, подбор судейских кадров, вопросы подготовки и переподготовки, повышения квалификации судей становятся приоритетными направлениями деятельности Академии правосудия.

«Надеемся, что Академия правосудия станет центром подготовки судейских кадров новой генерации. Сейчас ведется работа по совершенствованию как структуры Академии, так и процесса обучения. В частности, пересматриваются учебные планы и программы в целях внедрения востребованных временем дисциплин, наполнения новым содержанием преподаваемых предметов. Приоритет будет отдаваться практической подготовке и стажировке магистрантов. В качестве преподавателей в основном будут привлекаться судьи, имеющие большой опыт», - подчеркнула ректор Академии.

Со своими докладами выступили и зарубежные эксперты. По итогам форума принята резолюция, которая будет направлена в компетентные государственные органы для рассмотрения.