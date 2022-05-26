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    Первый Евразийский экономический форум открылся в Бишкеке

    26 Мая 2022, 10:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке открылся Первый Евразийский экономический форум, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С приветственным словом к участникам Форума обратился председатель Евразийского межправительственного совета, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

    «Я еще в далеком 2001 году говорил о необходимости перехода на национальные валюты во взаимных платежах. Прошедшие события критически оголили уникальную возможность для перехода экономики шестого кондратьевского цикла, где во главе угла будут стоять нанотехнологии и новая энергетика, новые информационные технологии и, конечно же, человеческие ресурсы. Происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток, экономический «центр тяжести» смещается на азиатский континент. Если закрывается окно в Европу, значит открывается окно в Азию. Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где наш Союз должен занять свою доминирующую позицию», – сказал А. Жапаров.

    По его словам, Евразийский экономический союз способен превратиться в крупный субъект мировой экономики и содействовать устранению дисбалансов, сложившихся за последние десятилетия в мировой экономике.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Кыргызстан ЕАЭС Сотрудничество Международная деятельность РК
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