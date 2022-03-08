Первый этап создания Национальной товаропроводящей системы запустят в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о работе над созданием Национальной товаропроводящей системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создание Национальной товаропроводящей системы нацелено на насыщение внутреннего рынка отечественными товарами и обеспечение благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей. В рамках проекта планируется создание сети оптово-распределительных центров. Создание ОРЦ позволит решить задачу по комплексному решению вопросов снижения потерь продуктовой цепи, стабилизации цен, развития торговой инфраструктуры и создания каналов экспорта», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что предлагаемая модель НТС строится на принципах государственно-частного партнерства через частную финансовую инициативу. В июле 2021 года подписан Договор ГЧП на строительство/модернизацию, передачу и эксплуатацию интегрированной сети 7 ОРЦ. Частный партнер обеспечивает модернизацию 2 ОРЦ и разработку проектно-сметной документации на строительство 5 ОРЦ.

«В текущем году в рамках программы действий Правительства Республики Казахстан на 2022 год предусматривается обеспечить реализацию 1-этапа создания НТС», - заключил Премьер.