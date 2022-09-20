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Первый этап отбора на должности цифровых офицеров прошел в РК
20 Сентября 2022, 11:50

Первый этап отбора на должности цифровых офицеров прошел в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом этапе конкурса на эти должности приняли участие около 90 военнослужащих Министерства обороны, Генерального штаба, Вооруженных сил и офицеров запаса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«По условиям конкурса претендент на эту позицию должен иметь двухлетний опыт служебной деятельности на руководящих должностях в органах военного управления или пятилетний стаж воинской службы. С учетом широкой географии участников для них в воинских частях и подразделениях Министерства обороны были организованы автоматизированные рабочие места. Подключившись к ведомственной сети и заполнив необходимые поля, кандидаты прошли онлайн-тестирование. Алгоритм проведения первого этапа конкурса, разработанный Департаментом информатизации Министерства обороны, предусматривал регистрацию и прохождение четырех видов тестирования. На них было выделено два часа», - сообщили в ведомстве.

В ходе первого этапа был проверен уровень знаний норм законодательства, интеллектуального потенциала и информационной грамотности офицеров. При этом вопросы SHL-тестирования были вербального, числового и логического содержания. Всего испытуемые должны были ответить на 100 вопросов.

«По результатам тестирования отобран 51 человек. Теперь им предстоит презентовать свой проект независимой комиссии, состоящей из представителей Центра поддержки цифрового правительства Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и передовых IT-компаний», – сообщил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Презентация строится по алгоритму: проблема – решение –вывод. Кандидаты, чьи предложения и идеи будут одобрены экспертами в области цифровых технологий, представят свои проекты на собеседовании с руководством Министерства обороны.

В результате будет отобрано 13 цифровых офицеров. Согласно организационно-штатной структуре, они распределятся следующим образом: в Министерстве обороны – одна должность, в Генеральном штабе – три и в Вооруженных силах – девять цифровых офицеров.

Фото: gov.kz

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