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    20:37, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Первый этап очередного мейкатона «TOM: Nur-Sultan» начался в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в столице состоялся первый этап IDEATHON социального проекта Мейкатон «TOM: Nur-Sultan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    IDEATHON – это мероприятие, на котором команды из учебных заведений столицы создают и презентуют перед жюри свои идеи по улучшению жизни людей с ограниченными возможностями.

    Организаторами мейкатона в Нур-Султане являются Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» и ОЮЛ «Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в РК» при поддержке управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана. В этом году к числу соорганизаторов также присоединились университет «Astana International University» и социальная мастерская «GreenTal».


    Цель мейкатона – создать прототипы, удобные в использовании, простые в изготовлении и доступные по цене, направленные на адаптацию инвалидов в обществе и на организацию их полноценной жизни.

    Участники работали над такими идеями как:

    - устройство для слабовидящих, которое измеряет расстояние до препятствия и вибрирует сильнее или слабее в зависимости от расстояния;

    - модификация инвалидных колясок;

    - электропривод для инвалидных колясок, конструкторское бюро по индивидуальной подгонке протезов;

    - конструкторское бюро по модернизации протезов.

    Уже состоялся отбор проектов, которые смогут пройти во второй этап. Команды встретятся с людьми с ограниченными возможностями и доработают свои идеи. В том числе они смогут получить консультацию от специалистов в области реабилитологи, хирургии и сфере IT.


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