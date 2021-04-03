Первый этап очередного мейкатона «TOM: Nur-Sultan» начался в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в столице состоялся первый этап IDEATHON социального проекта Мейкатон «TOM: Nur-Sultan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

IDEATHON – это мероприятие, на котором команды из учебных заведений столицы создают и презентуют перед жюри свои идеи по улучшению жизни людей с ограниченными возможностями.

Организаторами мейкатона в Нур-Султане являются Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» и ОЮЛ «Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в РК» при поддержке управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана. В этом году к числу соорганизаторов также присоединились университет «Astana International University» и социальная мастерская «GreenTal».

Цель мейкатона – создать прототипы, удобные в использовании, простые в изготовлении и доступные по цене, направленные на адаптацию инвалидов в обществе и на организацию их полноценной жизни.

Участники работали над такими идеями как:

- устройство для слабовидящих, которое измеряет расстояние до препятствия и вибрирует сильнее или слабее в зависимости от расстояния;

- модификация инвалидных колясок;

- электропривод для инвалидных колясок, конструкторское бюро по индивидуальной подгонке протезов;

- конструкторское бюро по модернизации протезов.

Уже состоялся отбор проектов, которые смогут пройти во второй этап. Команды встретятся с людьми с ограниченными возможностями и доработают свои идеи. В том числе они смогут получить консультацию от специалистов в области реабилитологи, хирургии и сфере IT.