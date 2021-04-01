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    23:00, 31 Март 2021 | GMT +6

    Первый этап Кубка TEMIRADAM пройдет в Капшагае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация триатлона объявила о начале регистрации на первый этап Кубка TEMIRADAM. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Он пройдет в Капшагае. Турнир, на котором могут выступить и профессионалы, и любители, намечен на 3 мая. Гонка пройдёт на спринтерской дистанции: 750 метров плавание, 20 километров велогонка, 5 километров бег.

    Отмечается, что регистрация носит предварительный характер. Связано это с постоянно меняющейся ситуации из-за COVID-19. Пройти регистрацию можно здесь.

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