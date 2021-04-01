Первый этап Кубка TEMIRADAM пройдет в Капшагае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация триатлона объявила о начале регистрации на первый этап Кубка TEMIRADAM. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Он пройдет в Капшагае. Турнир, на котором могут выступить и профессионалы, и любители, намечен на 3 мая. Гонка пройдёт на спринтерской дистанции: 750 метров плавание, 20 километров велогонка, 5 километров бег.