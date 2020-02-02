Первый этап кубка Казахстана по лыжным гонкам стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории лыжно-биатлонного комплекса «Алатау» стартовали соревнования в рамках первого этапа Кубка Казахстана по лыжным гонкам. В первый день соревнований определились победители и призеры в индивидуальных гонках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

У женщин «золото» этапа завоевала Анна Шевченко, показавшая результат 16:03.0. На второй строчке оказалась Ксения Шалыгина (16:03.8). Тройку лидеров замкнула Ирина Быкова (16:08.9).

У мужчин первое место завоевал Виталий Пухкало (27:12.6). «Серебро» завоевал Евгений Величко (27:43.0). Бронзовую награду завоевал Олжас Климин, показавший результат 28:11.9.

