Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции

17 Февраля 2023, 18:42
Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прибытие первого эшелона спасателей из Турции в Алматы состоится в субботу, 18 февраля, передает МИА «Казинформ».

Казахстанские спасатели прибудут в 23.10.

Напомним, Правительство Казахстана приняло решение выделить Турции 1 миллион долларов в качестве экстренной помощи. Двумя специальными рейсами в Турцию были доставлены группы медиков и спасателей в количестве 101 человека. Казахстанские спасатели спасли из-под развалин 7 человек. Казахстан отправил в зону бедствия более 160 тонн гуманитарной помощи, 28 генераторов. Более 3 млн 600 тысяч долларов США собрали казахстанцы для пострадавших при землетрясении в Турции.

Кроме того, казахстанцы собрали свыше 20 млн тенге на покупку юрт. На 17 млн 300 тысяч тенге закуплено 45 юрт. Казахстанские предприниматели тоже решили помочь. Они уже закупили около 50 юрт. Около 100 юрт отправили казахстанцы в Турцию.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Число погибших в результате разрушительного землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 35,4 тысячи человек.


Новости по теме
Колледж искусств «заминировали» в Алматы
В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы
Теги:
Читайте также
Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 46
Разлив мазута произошел при затоплении танкера на Филиппинах
Колледж искусств «заминировали» в Алматы
На 130 млн тенге сократят финансирование Канцелярии Первого Президента Казахстана
Установлены сообщники подозреваемого в организации нападения на журналистов
Полномочия акимата в сфере градостроительного контроля усилят в Алматы
Таксисты нарушают все, чтобы добраться до клиентов - аким Алматы
Командно-штабное учение «Көктем-2023» началось в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
2 Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане
3 Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома
4 Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться
5 Сенат одобрил поправки в Налоговый кодекс

Лента новостей