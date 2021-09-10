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    12:54, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Первый электронный магазин появился в Карагандинской колонии

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Для карагандинских осужденных разработали еще одно новшество. Теперь отбывающие наказание граждане могут приобретать необходимые товары через специальный электронный магазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В учреждении АК-159/5 ДУИС по Карагандинской области начал функционировать первый в области электронный магазин. Инициатором нововведения выступило руководство учреждения совместно со специализированной прокуратурой области.

    Сами осужденные охотно принялись знакомится с предлагаемым ассортиментом товаров и уже совершают первые покупки. Для приобретения товара осужденные через терминал вводят логин и пароль, попадают в личный кабинет, выбирают учреждение, далее - категорию и необходимый товар. После подтверждения, заказ попадает в базу и обрабатывается менеджером, список товаров собирается и выдается в пункте выдачи в учреждении.

    Кроме этого, родственники осуждённого могут сделать заказ для осуждённого через веб-сайт электронного магазина. При этом учитываются условия содержания осужденного. От этого зависит, на какую сумму он может отовариваться. Ассортимент магазина строго по перечню вещей и предметов, которые осужденным разрешается иметь при себе согласно приказу МВД РК «Об утверждении Правил внутреннего распорядка учреждений УИС».

    «Я родом из Семея, и родственники не всегда могут приезжать ко мне и передавать передачи. Но через электронный магазин они могут пополнить мой счет, либо сами могут выбрать мне продукты, это очень удобный сервис», - сообщил осужденный учреждения АК-159/5.

    Чаще всего осужденные приобретают табачные изделия, сладости и мясные полуфабрикаты.


    Теги:
    МВД РК Пенитенциарная система Карагандинская область Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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