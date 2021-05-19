Первый экологический театр распахнул двери для юных зрителей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы экологии и защиты окружающей среды становятся актуальными с каждым днем. Активисты призывают с детства прививать детям любовь к природе. Именно по этой причине сегодня в столице распахнул свои двери первый экологический театр «EcoQolday», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, управления образования города Нур-Султана, Оператор РОП, образовательные учреждения столицы, эко-активисты, учащиеся и их родители. Отметим, что основным организатором открытия театра выступил Оператор РОП. Проект реализован по заказу МИОР РК с использованием гранта центра поддержки гражданских инициатив. Наряду с этим проект поддержал Центр модернизации образования г. Нур-Султана.

Экотеатр - уникальный проект, который включает в себя театральные постановки, интерактивы на эко -темы со зрителями и зону мастер-классов по раздельному сбору твердых бытовых отходов. Театральная труппа открыла сезон премьерой спектакля «Приключения Гринейков» по мотивам одноименного казахстанского экосборника. Это сборник сказок о раздельном сборе мусора, экологии. В дальнейшем планируется организовывать соревнования среди школ по постановке сюжетов и спектаклей.

По словам организаторов, творческий коллектив ставит своей целью привить детям экологическую культуру через искусство. В работе над спектаклем задействованы актеры школьного возраста и два профессиональных режиссера-постановщика русского драматического театра. В самой постановке задействованы 15 школьников, еще 15 детей стали юными зрителями. Здания, где постоянно будет располагаться театр, нет. Поэтому сцена будет передвижной.

«В Казахстане впервые открылся экотеатр. Наша главная цель – пропаганда экоосознанной жизни, эковоспитания, разъяснение интересной и полезной информации по раздельному сбору мусора. Мероприятие организовывается при поддержке Министерства информации и общественного развития и Центра поддержки гражданских инициатив. Проект осуществляется по грантовому финансированию», - рассказала исполнительный директор РОО «Жас Улан» Акнур Турдалиева.

В дальнейшем планируется открывать такие театры в регионах страны. В рамках инклюзивного образования дети смогут бесплатно посмотреть спектакли.

«Мы являемся соорганизаторами, партнерами данного проекта. В сегодняшней первой постановке задействованы ученик №83 школы города Нур-Султана. В дальнейшем планируем работать в формате театра-экспромт. То есть, в течение двух-трех часов будем заниматься повышением экологического образования ребят посредством их участия в спектаклях», - отметила директор Национального Дельфийского комитета Куралай Туспекова.

Она также подчеркнула, что планируется проводить творческие мастерские по переработке отходов. А детям с малых лет будут прививать бережное отношение к окружающей среде. Примечательно, что у оператора РОП есть определенные соглашения с перерабатывающими компаниями. Все собранные отходы будут передавать им.

Сегодня после постановки организаторы провели мастер-класс для детей. Их научили готовить из пластиковых бутылок цветочные горшочки, совочки. Дети сами будут сажать цветы и ухаживать за ними. Инициаторы проекта выбрали такой путь, чтобы научить детей бережно относиться к природе.

В мае экотеатр планирует представить зрителям еще два спектакля по мотивам экологической сказки. Билеты на спектакль или на курсы актерского мастерства можно приобрести в обмен на сдачу вторичного сырья. Также в целях развития инклюзивного образования в стенах театра запущен социальный проект «Экомастерская». В классе проводят уроки по раздельному сбору ТБО и разбирают старую электробытовую технику, отправляя ее в переработку.

Отметим, что проект «EcoQolday» впервые представленный в Казахстане, реализуется по инициативе Оператора РОП при поддержке акимата города Нур-Султана, РОО «Жас Улан», фонда «Адал Ниет» и компании «Clean City NC». Оператором РОП уделяется большое внимание повышению уровня экологических знаний. Компания сотрудничает с международными и общественными организациями.

При поддержке Оператора РОП запущен образовательный проект «Моя экошкола», благотворительный проект «Сундучок храбрости», организованы экскурсии на перерабатывающие предприятия «Утиль от А до Я». В рамках акции «ЭкоАсар – Марафон добрых дел» учащимся столицы удалось собрать свыше 92 тонн вторсырья на сумму свыше 2,5 млн тенге. Все собранные средства были направлены на благотворительность и озеленение школьных территорий.