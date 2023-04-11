Первый десантный корабль ввели в строй в Турции

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Флагман турецких ВМС, десантный корабль TCG Anadolu - предмет гордости для всей Турции. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на церемонии ввода в строй самого большого военного судна страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Турецкий лидер отметил, что TCG Anadolu является первым военным судном в мире, предназначенным и для дислокации ударных БПЛА.

«Десантный корабль обладает всеми возможностями для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира. Благодаря судну TCG Anadolu Турция войдет в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах», - заверил Эрдоган.

Он напомнил, что реализация проекта TCG Anadolu стартовала 30 апреля 2016 года. Судно было спущено на воду в мае 2019 года, а с июня 2022 года продолжались испытания флагмана турецкого флота.

«Уровень отечественных технологий на судне достигает 70 процентов», - сказал президент.

Эрдоган отметил, что на судне длиной 231 метр и шириной в 32 метра возможно размещение десанта численностью в батальон, что позволяет оперативно перебрасывать силы в любую часть региона и мира.

«Судно рассчитано в целом на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и 6 БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА. Ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов. Судно также может вмещать четыре катера», - продолжил он, добавив, что на судне работает госпиталь с 2 операционными.

Эрдоган отметил, что развитие отечественного оборонпрома было непростой задачей.

По его словам, за последние два десятилетия турецкий оборонный комплекс совершил рывок, который можно смело назвать «технологической революцией».

«Еще 20 лет назад бюджет оборонных проектов Турции составлял 5,5 млрд долларов, тогда как сегодня мы говорим уже о цифре в более 60 млрд долларов. Объем экспорта оборонной продукции достиг рекордных 4,4 млрд долларов. Уровень импортозамещения в оборонном секторе и вовсе находится на уроне 80 процентов. Все это – показатели успехов современной Турции», - подчеркнул он.

Президент сообщил, что число оборонных проектов в Турции за последние десятилетия возросло с 62 до 750, а количество компаний в сфере ВПК достигло 2700.

Эрдоган назвал 2023-й год «новым началом» на пути успехов турецкого оборонпрома.