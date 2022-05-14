14 Мая 2022 13:43

Первый цифровой дрон водного базирования появился в Казахстане

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Казахстанские специалисты получили новые возможности космомониторинга водных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары» в данное время внедряют цифровую батиметрическую съемку, которая позволяет получать высотные данные дна водоемов, картирование дна водных объектов, сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» Берик Рахымжанов, заместитель директора департамента космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Компания получила новое оборудование – цифровой дистанционный дрон водного базирования. Это беспилотный гидрографический комплекс Apache 3, который был приобретен в рамках программы целевого финансирования Министерства образования и науки Казахстана «Научно-прикладные основы интегрированного управления наводнениями с разработкой алгоритма их предупреждения для бассейна крупных рек Северного, Центрального и Восточного Казахстана».

«Данный тип съемочного оборудования используется впервые в Казахстане, и этот подход можно назвать «точной гидрологией». Получаемые данные отличаются достоверностью, точностью и высокой производительностью сбора информации. Теперь мы сможем комплексно использовать методы редактирования цифровых моделей рельефа высокого разрешения, методы радарной поляриметрии для разработки методики определения плотности снежного покрова, цифровую батиметрию, методы ГИС анализа и моделирование затоплений с высокой детализацией», – проинформировал Берик Рахымжанов.

В результате компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», которая ведет эксплуатацию национальной космической системы ДЗЗ, получила новые возможности с использованием беспилотных летательных аппаратов и подводной съемки, что качественно повышает уровень исследований в области дистанционного зондирования Земли, анализа геоинформационных систем и, в частности, гидрологии в Республике Казахстан.