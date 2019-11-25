Первый чемпионат республики по Пенчак Силат прошел в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде прошел первый республиканский чемпионат по боевому искусству Пенчак Силат. В соревнованиях приняли участие более 250 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

22-24 ноября в Караганде прошел I Чемпионат Республики Казахстан по Пенчак Силат. Несмотря на то, что этот вид спорта официально был зарегистрирован в Казахстане только в этом году, чемпионат собрал представителей из 10 регионов нашей страны. 257 участников демонстрировали свое умение и мастерство в этом древнем, а для Казахстана новом, виде боевых искусств. Возраст участников - от 8 до 35 лет.

Из четырех направлений Пенчак Силат на данных соревнованиях было представлено три раздела: Тунгал ( одиночное выступление) Тандинг ( поединок двух спортсменов) и Регу ( групповое выступление).





С приветственной речью к спортсменам обратился председатель Комитета спорта Министерства культуры и спорта РК, олимпийский чемпион Серик Сапиев. Он пожелал дальнейшего развития данного спорта в Казахстане.

«Ассоциация и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий для продвижения Пенчак Силат в РК. Объединение юридических лиц «Ассоциация Пенчак Силат Республики Казахстан» прошло все процедуры по признанию нового вида спорта в Казахстане, в частности, признано Национальным Олимпийским комитетом и аккредитовано в Министерстве культуры и спорта в октябре этого года. Мы решили провести первый чемпионат республики с целью отбора на чемпионат Азии», - говорит вице-президент Ассоциации Пенчак Силат РК Медет Абжанов.





На церемонии открытия чемпионата также присутствовал посол Индонезии в РК господин Рахмат Прамоно. Он отметил международную важность данного мероприятия.

«Меня приятно удивляет, что, несмотря на небольшой срок существования Ассоциации Пенчак Силат в РК, у нашего национального вида боевого искусства уже столько поклонников. И возраст спортсменов разный - начиная от самых маленьких до взрослых. Это говорит о нарастающей популярности Пенчак Силат в РК, что будет способствовать углублению наших дружеских отношений, а так же большему возрастанию авторитета Казахстана среди стран юго-восточной Азии», - отметил посол.









По результатам трехдневного соревнования в командном зачете первое место заняли спортсмены Карагандинской области. Второе место досталось команде из Алматинской области. Тройку лидеров замыкают бойцы Актюбинской области.









Силат известен на Малайском архипелаге с VII века. Он считается исконным видом боевого искусства малайцев, населяющих побережье Суматры и Малаккского полуострова, от Аче до Келантана, Кедаха на севере и архипелага Риау на юге. Основными элементами силата являются пассанг (исходное положение и приветствие), лангка (перемещения), джурус (приемы). Их многочисленные сочетания называют бунго (цветок) или кембанган, а боевое применение называют буах (плод). Наличие внешне привлекательных и даже танцевальных традиционных движений (бунго), за которыми скрываются грозные боевые приемы (буах), является характерной чертой пенчак-силата, отличающей его от других воcточных боевых искусств.











