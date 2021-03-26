Первый чемпионат Казахстана по паравелоспорту состоялся в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе состоялся первый в истории Чемпионат Республики Казахстан по паравелоспорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Национального Паралимпийского комитета РК в Instagram.

В соревновании приняли участие 13 пар (26 участников) из 7 регионов (Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская, Карагандинская области). Победители награждены медалями и памятными призами.

Мужчины:

1 место: Малыгин Александр, Жуманов Еркебулан

2 место: Утешов Аманхан, Тукенов Диас

3 место: Елибакиев Мусрят, Нурпеисов Максат

Женщины:

1 место: Жуашбаева Гульхая, Бухарбаева Актолкын

2 место: Сулеймен Акбота, Медеубекова Айгерим

3 место: Сарсембаева Жулдыз, Есенгалиева Айгуль

Чемпионка Паралимпийских игр-2016 Зульфия Габидуллина стала спонсором первого в истории чемпионата Казахстана по паравелоспорту. Кроме того, спортсменка стала одной из первых, кто проделал исторический путь на хэнд-байке из Туркестана до Тараза.



