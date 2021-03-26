РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:18, 26 Март 2021 | GMT +6

    Первый чемпионат Казахстана по паравелоспорту состоялся в Таразе

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе состоялся первый в истории Чемпионат Республики Казахстан по паравелоспорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Национального Паралимпийского комитета РК в Instagram.

    В соревновании приняли участие 13 пар (26 участников) из 7 регионов (Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская, Карагандинская области). Победители награждены медалями и памятными призами.

    Мужчины:

    1 место: Малыгин Александр, Жуманов Еркебулан

    2 место: Утешов Аманхан, Тукенов Диас

    3 место: Елибакиев Мусрят, Нурпеисов Максат

    Женщины:

    1 место: Жуашбаева Гульхая, Бухарбаева Актолкын

    2 место: Сулеймен Акбота, Медеубекова Айгерим

    3 место: Сарсембаева Жулдыз, Есенгалиева Айгуль

    Чемпионка Паралимпийских игр-2016 Зульфия Габидуллина стала спонсором первого в истории чемпионата Казахстана по паравелоспорту. Кроме того, спортсменка стала одной из первых, кто проделал исторический путь на хэнд-байке из Туркестана до Тараза.



    Теги:
    Спорт Жамбылская область Общество
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!