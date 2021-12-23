Первый чемпионат «Baby skills» прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Юные повара и агрономы показали свое мастерство в первом чемпионате для дошколят «Baby Skills». Конкурс прошел в агротехническом колледже села Красный Яр среди воспитанников местных детских садов «Мансур» и «Амина», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, в конкурсе приняли участие 12 дошколят по двум компетенциям «Юный повар» и «Юный агроном».

«Главная цель в организации конкурса - формирование ранней профориентации и раннего понимания профессии. С учетом возрастных особенностей организаторами заранее были продуманы и организованы конкурсные площадки, разработаны задания, изготовлена специальная детская униформа», - пояснили в ведомстве.

Юным агрономам предстояло высадить растение в современную гидропонную установку, а также посеять семена микрозелени в специальные формы, а юным поварятам - выполнить весь процесс приготовления пиццы, испечь ее и, конечно же, попробовать. Ассистентами у конкурсантов были студенты агротехнического колледжа. Они с большим удовольствием помогали детям, организовали чаепитие и даже дискотеку.

Всем участникам были вручены грамоты, фотографии и памятные подарки.

Организаторы поблагодарили администрацию детских садов «Мансур» и «Амина» за активное участие в мероприятии.

«Baby Skills» — это только «первая проба», но мы уверены в дальнейшем развитии движения среди дошкольных учреждений города Кокшетау и Акмолинской области. Может быть, для кого-то из участников конкурс станет первой ступенью в серьезном выборе будущей профессии!» - отметила руководитель колледжа Сайран Сейткалиева.