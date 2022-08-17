17 Августа 2022 11:16

Первый Центрально-Азиатский форум волонтеров проходит в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Центрально-Азиатский форум волонтеров проходит в Казахстане. Нынешний Центрально-Азиатский форум волонтеров запланирован на пять дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель Комитета по делам гражданского обществе МИОР РК Мадияр Кожахмет, форум направлен на поддержку инициативы Главы государства по объявлению Международного года мобилизации волонтеров, с которой Касым-Жомарт Токаев выступил в 2020 году на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В нем принимают участие эксперты в сфере волонтерства из всех регионов страны и соседних стран - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«В период с 15 по 17 августа в Туркестане и Боровом участники в комплексе различных мероприятий прорабатывают пути развития волонтерской сферы, придания нового импульса волонтерству в Центральной Азии, аккумулируются идеи и предложения. По итогам форума планируется принятие специальной резолюции. Предложения, вносимые в резолюцию, будут обобщены, изучены в течение двух дней с участием экспертов в области волонтерства и представлены на итоговом мероприятии», - сказал Мадияр Кожахмет на пресс-конференции в СЦК.

Спикер подчеркнул, что в ходе форума волонтеры из стран-участниц смогли познакомиться с казахстанским волонтерством, в том числе региональным, и принять участие в волонтерских акциях. В частности, в Туркестане и поселке Бурабай были организованы волонтерские экологические акции, по окончанию которых была размещена капсула времени с пожеланиями будущим поколениям.

«Сегодня завершаются региональные этапы форума, участники которого приедут в Нур-Султан. Здесь их ждет программа на 2 дня. В ее рамках будут проводиться сессии с участием известных экспертов по Целям устойчивого развития. В заключительный день форума в ходе пленарного заседания с участием председателя Сената Парламента Республики Казахстан запланированы выступления известных волонтеров страны и Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана», - проинформировал глава Комитета.

На итоговом мероприятии форума программа волонтеров ООН представит презентацию доклада «О состоянии волонтерства в мире. Программы волонтеров ООН», подготовленного по итогам 2020 года.

«На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил мировому сообществу вышеуказанное предложение. В настоящее время Министерством иностранных дел совместно с программой волонтеров ООН в Казахстане разработаны дорожная карта, концепция ООН и проект резолюции. Эта идея активно продвигается в рамках мероприятий, проводимых на различных международных диалоговых площадках, в частности, в России, Таиланде, Китае, Турции, Латвии и других странах. С каждым годом наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в волонтерской деятельности, а также расширяется спектр программ и проектов, реализуемых с их участием», - добавил М. Кожахмет.